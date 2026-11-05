Altra prestazione da urlo ieri in Champions League per Nico Paz: così Fabrizio Romano sul suo futuro e sulla recompra del Real Madrid.
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Fabrizio Romano fa chiarezza su Nico Paz. Altra prestazione da urlo ieri in Champions League per l'argentino, ecco le parole del giornalista sul suo canale YouTube:
"Nico Paz-Real Madrid? Il Como sta facendo la storia, era in Serie B due anni e mezzo fa. È qualcosa di sensazionale. Nico Paz è grande parte di tutto questo. Sgomberiamo il campo da equivoci: a gennaio non va da nessuna parte. Il Real Madrid non ha nessuna clausola per gennaio. Anche in Inghilterra si sono innamorati di Paz: non c’è cifra per lui a gennaio. Ha scelto lui di restare a Como almeno un altro anno e lo ha detto al Real Madrid, è una decisione sua.
Nell’estate 2027 il Real potrà riprenderlo per 80 milioni, penso che il club ci stia facendo ben più di un pensiero. 8 tra gol e assist in questa Champions, nessuno più di lui. Si vedrà in estate però, non a gennaio, intanto il Como se lo gode”.
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