"Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo". In una nota il Parma comunica di aver rescisso il contratto con il tecnico che arrivato sulla panchina giallblù dopo l'addio di Chivu (che è approdato all'Inter proprio dopo l'esperienza in Emilia).

Nota del Club | Carlos Cuesta



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"Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa", prosegue il comunicato.

In attesa che venga scelto il sostituto (si parla di Gilardino o del ritorno di D'Aversa) la seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà affidata allo staff tecnico del Club.

"A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi", si legge ancora nella nota ufficiale.

(Fonte: www.parmacalcio1913.com)