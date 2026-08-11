VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."

Non solo Romelu Lukaku verso il Fenerbahce, ma pure un altro ex Inter ed ormai ex Napoli può trovare una nuova squadra. Questa volta in Serie A. Si tratta di Juan Jesus, ex difensore nerazzurro che ha ricevuto la proposta dell’Udinese per un contratto annuale, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

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Il giornale sportivo parla anche del futuro di un altro ex Inter. Si tratta di Andrea Pinamonti: la Lazio starebbe puntanto tutto sull'attaccante italiano del Sassuolo. Ci sarebbero da registrare nuovi contratti tra il club biancoceleste e il nuovo agente dell’attaccante, Beppe Riso, per provare a trovare un’intesa sulla base di un contratto quadriennale.

(Fonte: Corriere dello Sport)