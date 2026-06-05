Florentino Pérez è convinto della necessità di dare una svolta alla rosa della prima squadra. Pronta una super offerta

Redazione1908 5 giugno - 16:01

Michael Olise è il nuovo talento destinato a prendersi la scena nel calcio europeo. La stagione disputata con il Bayern Monaco gli ha permesso di conquistarsi un posto tra i grandi protagonisti del panorama internazionale. Il francese è indicato come uno dei giocatori da seguire con maggiore attenzione al Mondiale che prenderà il via l’11 giugno in Messico. L’esterno è ormai diventato uno dei calciatori più quotati del pianeta e fa gola a molti club, tra cui il Real Madrid che Florentino Pérez vuole costruire. Lo stesso Olise è a conoscenza dell’interesse dell’attuale presidente ad interim del club blanco, rivela AS. Malgrado l'avesse negato, è proprio l'esterno del Bayern l'obietivo di Perez.

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I 150 milioni di euro a cui ha fatto riferimento Pérez, oggi candidato a restare alla guida del Real Madrid per altri quattro anni, rappresentano l’offerta che il club sarebbe pronto a presentare al Bayern Monaco martedì prossimo in caso di vittoria alle elezioni. L’obiettivo è chiaro: provare a strappare l’esterno al club bavarese. Transfermarkt valuta il francese proprio intorno a quella cifra. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Olise diventerebbe l’acquisto più costoso nella storia del Real Madrid.

Florentino Pérez è convinto della necessità di dare una svolta alla rosa della prima squadra. Nel corso degli anni ha sempre dimostrato grande attenzione per i profili offensivi di riferimento presenti sul mercato, molti dei quali hanno poi vestito la maglia blanca durante la sua gestione. La campagna elettorale, negli ultimi giorni, ha preso una piega precisa: giovedì scorso Pérez ha dichiarato di voler investire 150 milioni di euro per l’acquisto di un nuovo galáctico. E quel nome è proprio Olise.

Il Bayern Monaco ha acquistato il nazionale francese nell’estate del 2024 dal Crystal Palace per 52 milioni di euro. Già nella sua prima stagione in Bundesliga aveva mostrato tutto il suo potenziale, ma negli ultimi mesi ha compiuto un ulteriore salto di qualità, entrando stabilmente tra i calciatori con la valutazione più alta.

La fascia destra è il suo habitat naturale, una zona di campo in cui il Real Madrid non dispone oggi di uno specialista puro, fatta eccezione per Mastantuono, il cui futuro sembra però orientato verso un’esperienza in un altro club europeo per trovare più minuti e continuità. Giocando a piede invertito, Olise tende spesso ad accentrarsi per sfruttare il suo sinistro potente e raffinato.

A 24 anni, e alla luce dei progressi mostrati nell’ultima stagione, il margine di crescita di Olise appare ancora tutto da esplorare. L’operazione, però, non si preannuncia semplice: il Bayern è un club solido, senza alcuna necessità di vendere. Tuttavia, davanti a offerte fuori mercato, in passato i bavaresi hanno dimostrato di poter aprire alla cessione di alcuni dei propri giocatori.