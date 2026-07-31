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Trevoh Chalobah è ormai vicino a diventare un nuovo giocatore del Como, dopo essere stato a lungo accostato all'Inter.

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Queste le ultime da Fabrizio Romano:

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"Il Como e il Chelsea si sono avvicinati per Chalobah, visto che il club italiano si è presentato in queste ore con 30 milioni praticamente garantiti. In tanti dicevano fatta all'Inter, ma ora il Chelsea ha capito che sul giocatore non ci sono altri club. Si può arrivare al traguardo".