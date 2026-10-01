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E' fatta per il trasferimento di Matteo Darmian al Bologna. Il laterale, ancora svincolato dopo la fine dell'esperienza all'Inter lo scorso 30 giugno, sarà infatti un nuovo giocatore del Bologna.

Getty Images

A riferirlo è Fabrizio Romano, che scrive su X:

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"Il Bologna ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Matteo Darmian come agente libero, ci siamo! Il terzino italiano si unisce con un contratto di un anno dopo aver lasciato l’Inter a parametro zero a giugno e in seguito all’infortunio a lungo termine di Emil Holm".