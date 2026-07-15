Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'ex capitano nerazzurro ha deciso di lasciare il club turco con effetto immediato
Si conclude dopo quattro stagioni l'avventura di Mauro Icardi al Galatasaray. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'ex capitano dell'Inter ha deciso di lasciare il club turco a parametro zero con effetto immediato. L'argentino sta valutando diverse opzioni ed è "disponibile senza vincoli contrattuali", riporta il giornalista.
Più volte Icardi è stato accostato a diversi club italiani, in particolare Napoli e Juventus. In bianconero Icardi potrebbe ritrovare il suo ex allenatore, Luciano Spalletti. È ancora presto capire se per Maurito ci sarà un ritorno in Serie A o deciderà di continuare la carriera in un nuovo campionato.
🚨👋🏼 Mauro Icardi has decided to leave Galatasaray as free agent with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026
Icardi, now assessing options and available for free. pic.twitter.com/8TZ1KijeV5
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