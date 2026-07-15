Si conclude dopo quattro stagioni l'avventura di Mauro Icardi al Galatasaray. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'ex capitano dell'Inter ha deciso di lasciare il club turco a parametro zero con effetto immediato. L'argentino sta valutando diverse opzioni ed è "disponibile senza vincoli contrattuali", riporta il giornalista.

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Più volte Icardi è stato accostato a diversi club italiani, in particolare Napoli e Juventus. In bianconero Icardi potrebbe ritrovare il suo ex allenatore, Luciano Spalletti. È ancora presto capire se per Maurito ci sarà un ritorno in Serie A o deciderà di continuare la carriera in un nuovo campionato.