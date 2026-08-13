Cristian Romero, dopo essere stato a lungo corteggiato dall'Inter, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Atletico Madrid
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Cristian Romero, dopo essere stato a lungo corteggiato dall'Inter, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Atletico Madrid.
Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, il difensore argentino stasera volerà a Madrid e nella giornata di domani metterà la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club:
"Cuti Romero, stasera in volo verso Madrid con il suo agente per sostenere le visite mediche all'Atlético Madrid domani! Autorizzazione a viaggiare dal Tottenham arrivata proprio ora e Cuti in viaggio verso l'Atleti. Pacchetto da €40m con bonus inclusi, clausola di rivendita del 15% e Simeone in attesa per lui".
🚨🔴⚪️ Cuti Romero, flying tonight to Madrid with his agent to undergo medical at Atlético Madrid tomorrow!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Authorization to travel from #THFC arrived right now and Cuti on the way to Atleti.
€40m package add-ons included, 15% sell-on clause and Simeone waiting for him. pic.twitter.com/qY4sxfWMhV
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