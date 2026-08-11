L'ex attaccante nerazzurro riparte dal club canadese. E qualche tifoso nerazzurro scherza per la foto postata da Romano
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A 37 anni Alexis Sanchez non pensa proprio ad appendere gli scarpini al chiodo. Dopo una stagione deludente al Siviglia, l'ex attaccante dell'Inter ha trovato una nuova squadra, il Montreal. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club canadese Niño Maravilla ha raggiunto un accordo per l'ingaggio del Niño Maravilla che arriva a parametro zero.
Il cileno firma un contratto biennale. Nel dare la notizia, Fabrizio Romano ha postato la foto di Sanchez con la maglia del Montreal, fin qui niente di strano se non che i colori ufficiali del club canadese sono blu e nero, colori che ricordano l'Inter. Qualche tifoso nerazzurro ha scherzosamente commentato la foto: "Per un momento ho temuto il peggio".
🚨🇨🇦 CF Montreal agree deal to sign Alexis Sánchez on a free transfer, here we go! 🇨🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026
Former Sevilla striker joins on a two year contract, free move and documents in place. pic.twitter.com/TT14HI92Hd
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