Dopo essere stato a lungo accostato all'Inter, prima che i nerazzurri virassero su Romero, Trevoh Chalobah sarà un nuovo giocatore del Como
VIDEO / Sky - Atteso contatto Chelsea-Como: c'è ancora distanza per Chalobah ma si tratta
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo essere stato a lungo accostato all'Inter, prima che i nerazzurri virassero su Romero, Trevoh Chalobah sarà un nuovo giocatore del Como.
Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport:
"È fatta per il trasferimento di Trevoh Chalobah al Como. Il difensore inglese arriva a titolo definitivo dal Chelsea per 30 milioni di euro più 3 di bonus ed è atteso in Italia tra mercoledì sera e giovedì mattina per le visite mediche", si legge su gianlucadimarzio.com.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Romano su Romero-Inter: "Non sarà disponibile a lungo. Non solo cessioni, serve che Oaktree..."
Mercato Inter
Mediaset - C'è una novità importante su Diaby-Inter: i dettagli
Mercato Inter
In Serbia - Inter su Kostov, conferme totali: acquisto e prestito, cifre e squadre coinvolte
News Inter Under 23
Inter U23, è tutto un altro Agbonifo: nuovo ruolo e grandi aspettative, l'inizio è incoraggiante
Mercato Inter
Jones sbaglia contro il Leeds: tifosi Liverpool infuriati e lo "spediscono" all'Inter
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti