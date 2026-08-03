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Dopo essere stato a lungo accostato all'Inter, prima che i nerazzurri virassero su Romero, Trevoh Chalobah sarà un nuovo giocatore del Como.

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Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport:

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"È fatta per il trasferimento di Trevoh Chalobah al Como. Il difensore inglese arriva a titolo definitivo dal Chelsea per 30 milioni di euro più 3 di bonus ed è atteso in Italia tra mercoledì sera e giovedì mattina per le visite mediche", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)