Francesco Acerbi ha lasciato l'Inter dopo 4 stagioni. A 38 anni il difensore non vuole appendere gli scarponi al chiodo ed è pronto a ripartire con un'altra maglia. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, per Acerbi si prospetta un clamoroso ritorno al Sassuolo.

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Il club neroverde si sta preparando per il dopo Muharemovic. Il Leeds è infatti in chiusura per il bosniaco che è pronto a volare in Inghilterra per 40 milioni di euro. "Per sostituirlo il Sassuolo ha contattato Francesco Acerbi. Per il difensore, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Inter, si tratterebbe di un ritorno dopo 8 anni. Sempre in difesa si pensa anche Comuzzo della Fiorentina.