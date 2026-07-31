Dopo essere stato a lungo accostato all'Inter, Trevoh Chalobah è ormai vicino a sbarcare nel nostro campionato
VIDEO / Sky - Atteso contatto Chelsea-Como: c'è ancora distanza per Chalobah ma si tratta
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Dopo essere stato a lungo accostato all'Inter, Trevoh Chalobah è ormai vicino a sbarcare nel nostro campionato.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il difensore inglese del Chelsea è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como:
"In mattinata c'è stata un'ultima call, in cui il Como ha offerto 28 milioni più bonus per il difensore centrale. I Blues continuano a chiudere un ultimo passo in più e già domani, sabato 1°agosto, arriverà un rilancio da 30 milioni più bonus, che sarà decisivo per raggiungere l'accordo tra club dopo aver trovato già da tempo quello col giocatore".
(Fonte. gianlucadimarzio.com)
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