Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha annunciato di aver completo il colpo David Alaba
VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha annunciato di aver completo il colpo David Alaba, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione.
Ecco la nota del club friulano:
"Udinese Calcio è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di David Alaba, uno dei calciatori più vincenti e prestigiosi del panorama internazionale. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027".
(Fonte: udinese.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Luis Henrique: "Ecco cosa ho imparato all'Inter. Credo nel mio potenziale e voglio..."
Mercato Inter
Né Martinez, né Provedel: Inter, il portiere del futuro arriva dall'Argentina?
Interviste
Matthaus: "Inter sempre nel mio cuore, quanti bei ricordi! La rimonta con l'Udinese..."
Interviste
Cucurella torna su Real-Inter: "Una cosa mi ha colpito. I primi 2' non abbiamo toccato palla e..."
Social
Vaciago ad un tifoso: "Vicenda Mazzola colpa di una certa stampa? Ok, mi sento toccato. Penso..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti