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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha annunciato di aver completo il colpo David Alaba, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

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Ecco la nota del club friulano:

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"Udinese Calcio è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di David Alaba, uno dei calciatori più vincenti e prestigiosi del panorama internazionale. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027".

(Fonte: udinese.it)