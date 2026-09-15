Il centrocampista offensivo brasiliano si lega fino al termine del 2026 al club carioca
VIDEO / Ex Inter, che paura per Coutinho: spari durante un'intervista
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Nuova avventura per Philippe Coutinho: l'ex centrocampista brasiliano dell'Inter, rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il Vasco Da Gama, ha accettato la proposta del Santos, con cui si è legato fino al termine del 2026. In squadra troverà il suo grande amico Neymar e l'attaccante Gabigol, anche lui in passato in forza ai nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Pio Esposito: "Terza volta sotto 0-2? Ogni partita è diversa! È lunga, ci saranno volte in cui..."
News Inter Under 23
Serie C, pagelle Crotone-Inter U23: Mancuso, gol da applausi. Lavelli, finalmente!
Live
Serie C, Crotone-Inter U23 0-2 risultato finale: Mancuso-Lavelli, i nerazzurri rialzano la testa
Interviste
De Rossi: "Chivu? La gente dà per scontato, ma l'anno scorso con l'Inter ha fatto una roba che..."
Ultima ora
Compagnoni sentenzia: "Martinez, errore col Real brutta figura planetaria: ma quello di ieri è..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti