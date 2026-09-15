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Nuova avventura per Philippe Coutinho: l'ex centrocampista brasiliano dell'Inter, rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il Vasco Da Gama, ha accettato la proposta del Santos, con cui si è legato fino al termine del 2026. In squadra troverà il suo grande amico Neymar e l'attaccante Gabigol, anche lui in passato in forza ai nerazzurri.