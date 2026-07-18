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Hernan Crespo sbarca in Messico: l'ex attaccante argentino, un passato anche all'Inter, è il nuovo allenatore dell'Atlas, club con sede a Guadalajara. Una nuova avventura in panchina per Crespo, che in carriera ha già guidato Modena, Benfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo, Al-Duhail e Al Ain.