L'ex attaccante argentino ha accettato la proposta del club di Guadalajara
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Hernan Crespo sbarca in Messico: l'ex attaccante argentino, un passato anche all'Inter, è il nuovo allenatore dell'Atlas, club con sede a Guadalajara. Una nuova avventura in panchina per Crespo, che in carriera ha già guidato Modena, Benfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo, Al-Duhail e Al Ain.
Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT 👨🏫— Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026
Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo 🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV
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