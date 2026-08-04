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Edin Dzeko rimane allo Schalke 04. L'attaccante bosniaco, ex Inter, dopo aver contribuito alla promozione in Bundesliga del club tedesco ha deciso di restare per un'altra stagione.

EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙



Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️



Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026

Questo il comunicato:

Nel suo 23° anno da professionista, Edin Džeko tornerà in Bundesliga: indosserà nuovamente la maglia dello Schalke 04 la prossima stagione. Dopo un'ottima seconda parte di stagione con i "Royal Blues", il capitano della nazionale bosniaca ha firmato un nuovo contratto annuale. Džeko si unirà al ritiro dello Schalke martedì prossimo (4 agosto). Quest'estate ha partecipato al suo secondo Mondiale con la Bosnia ed Erzegovina, dopo la prima partecipazione nel 2014.

Dal suo trasferimento dalla Fiorentina lo scorso gennaio, Edin Džeko si è rivelato una risorsa preziosa per la squadra nel suo percorso verso la promozione in Bundesliga. In undici presenze, ha segnato sei gol e fornito tre assist. Dopo il suo arrivo dalla Fiorentina lo scorso gennaio, Edin Džeko è stato un giocatore chiave nella promozione della squadra in Bundesliga.

"Edin ha dato qualcosa di speciale allo Schalke 04 nei suoi circa quattro mesi e mezzo qui. È stato un giocatore chiave e un beniamino dei tifosi, e la sua personalità dentro e fuori dal campo lo ha sempre reso un modello da seguire. Nelle nostre conversazioni delle ultime settimane, è emerso chiaramente che Edin è ancora appassionato di calcio. Per questo siamo convinti che ci aiuterà anche in Bundesliga. Edin resterà allo Schalke: penso sia fantastico", ha dichiarato Youri Mulder, Direttore del Settore Professionistico dell'FC Schalke 04.

"Dall'inverno ho avuto la fortuna di giocare in una squadra fantastica e di avere tifosi meravigliosi allo Schalke. La promozione in Bundesliga è uno dei momenti più belli della mia carriera. È stato straordinario. Il calcio mi ha reso felice e mi ha motivato per tutta la vita. Ho ancora fame di successo. E voglio aiutare la nostra squadra anche in Bundesliga", ha affermato Edin Džeko, che continuerà a indossare la maglia numero 10 allo Schalke.

(schalke04.de)