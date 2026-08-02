Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Ecco la nota del club bianconero:
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Randal Kolo Muani a fronte di un corrispettivo di € 38 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 12 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".
"Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".
(Fonte: juventus.com)
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