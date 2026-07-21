L'attaccante classe '92, prodotto del settore giovanile nerazzurro, torna in Italia dopo le recenti esperienze in Spagna

Fabio Alampi
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VIDEO / Ex Inter, ma che gol ha fatto Longo? Pazzesca rovesciata in Girona-Cadiz

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Nuovo capitolo nella carriera di Samuele Longo. Il prodotto del settore giovanile dell'Inter ha scelto di tornare a giocare in Italia dopo le recenti esperienze in Spagna: l'attaccante classe '92 ha infatti firmato per il Campodarsego, club veneto militante in Serie D.

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