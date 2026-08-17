Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'acquisto di Lucumì, in passato accostato anche all'Inter, dal Bologna
VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'acquisto di Lucumì, in passato accostato anche all'Inter, dal Bologna. Ecco la nota del club bianconero:
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni.
"Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".
(Fonte: juventus.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA