Kerim Alajbegovic è un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso questo comunicato
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Kerim Alajbegovic è un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:
"La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031".
(Fonte: juventus.com)
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