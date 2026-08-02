Kerim Alajbegovic è un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso questo comunicato

Marco Macca
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Alajbegovic
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Kerim Alajbegovic è un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

Alajbegovic
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"La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031".

(Fonte: juventus.com)

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