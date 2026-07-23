Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'ingaggio di Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'ingaggio di Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund, nei mesi scorsi accostato anche all'Inter. Ecco la nota del club blaugrana:
"Il Barcellona ingaggia Karim Adeyemi. L'attaccante del Bayern Monaco arriva dal Borussia Dortmund e ritrova Hansi Flick, che gli fece esordire nella nazionale tedesca".
"Il Barcellona e il Borussia Dortmund hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante Karim Adeyemi , che ha firmato un contratto con il Barcellona fino al 2031".
(Fonte: fcbarcelona.es)
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