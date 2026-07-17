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Tarik Muharemovic è un nuovo giocatore del Leeds. Il difensore centrale bosniaco, a lungo nel mirino dell'Inter, lascia il Sassuolo e si trasferisce a titolo definitivo in Inghilterra.

Getty Images

Questo il comunicato ufficiale:

Il Leeds United è lieto di annunciare l'ingaggio di Tarik Muharemović, proveniente dal Sassuolo, squadra di Serie A italiana, con un contratto quinquennale per una cifra non rivelata. L'imponente difensore diventa il nostro secondo acquisto a titolo definitivo in questa sessione di mercato estiva, dopo l'arrivo di Harry Wilson, portando con sé una preziosa esperienza nonostante la giovane età.

Muharemović è stato uno dei protagonisti del Sassuolo nella stagione 2025/26, conclusasi con un ottimo undicesimo posto in classifica. Dopo questa brillante prestazione, il ventitreenne ha rappresentato la Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali FIFA di quest'estate. Difensore centrale di grande statura, alto 193 cm, Tarik ha iniziato la sua carriera in Austria, debuttando da professionista con il Wolfsberger AC nella massima serie austriaca. Dopo sole sei partite con il club, l'attenzione si è spostata su diverse squadre europee, tra cui la Juventus, colosso del calcio italiano, che si è assicurata le sue prestazioni. A Torino, Tarik ha potuto crescere ulteriormente e diventare un giocatore della nazionale maggiore.

Nell'agosto del 2024, è passato in prestito al Sassuolo, segnando già alla sua seconda partita. Questo è stato il preludio di una stagione eccezionale, culminata con la vittoria del campionato di Serie B da parte dei neroverdi e la promozione in Serie A. Con 30 presenze all'attivo, il trasferimento di Muharemović al Mapei Stadium è diventato definitivo. Ha poi continuato a mostrare un ottimo livello di gioco, collezionando altre 33 presenze nella scorsa stagione in tutte le competizioni.

Anche a livello internazionale, il difensore centrale si è distinto con 17 presenze in nazionale maggiore, partecipando alla UEFA Nations League, alle qualificazioni ai Mondiali, ai play-off e, infine, alla fase finale del Mondiale di quest'estate.

(leedsunited.com)