L'ex attaccante dell'Inter lascia il Sassuolo e si trasferisce a titolo definitivo in biancoceleste

Fabio Alampi
c11a23a7-4682-4a2a-84f0-780f66460d13

VIDEO FCIN1908 / Pinamonti: "All'Inter dirò sempre grazie, nessun rimpianto"

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. L'ex attaccante dell'Inter lascia il Sassuolo e si trasferisce a titolo definitivo nella Capitale, dove indosserà la maglia numero 9.

Getty Images

Questo il comunicato del club biancoceleste:

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio.

(sslazio.it)

Pinamonti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti