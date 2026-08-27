L'ex attaccante dell'Inter lascia il Sassuolo e si trasferisce a titolo definitivo in biancoceleste
VIDEO FCIN1908 / Pinamonti: "All'Inter dirò sempre grazie, nessun rimpianto"
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Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. L'ex attaccante dell'Inter lascia il Sassuolo e si trasferisce a titolo definitivo nella Capitale, dove indosserà la maglia numero 9.
Questo il comunicato del club biancoceleste:
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio.
(sslazio.it)
Benvenuto, Andrea 9️⃣✨ pic.twitter.com/FAKolBUBVz— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2026
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