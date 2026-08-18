Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'ingaggio di Rodri, che arriva dal Manchester City

Marco Macca
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'ingaggio di Rodri, che arriva dal Manchester City per più di 70 milioni di euro.

Rodri

Ecco la nota del club blaugrana:

rodri guardiola (2)
Getty Images

"L'FC Barcelona e il Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Rodrigo Hernández Cascante, noto nel mondo del calcio come Rodri, che si legherà al club catalano fino al 30 giugno 2030".

(Fonte:

Rodri Pallone d'Oro

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