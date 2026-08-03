Il giornalista ha espresso il suo giudizio su una voce di mercato
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C'è grande curiosità intorno al Como di Fabregas, che dopo un'annata estremamente positiva sarà chiamato a ripetersi. I comaschi stanno portando avanti un mercato da big; l'oneroso riscatto di Nico Paz ne è l'esempio principale. Ma Cesc sa che avrà bisogno di più pedine per poter competere in campionato e in Champions League. E per farlo avrà bisogno anche di giocatori italiani. Ecco quindi come Gianni Visnadi ha commentato uno scenario che si sta presentando sul mercato: CONTINUA A LEGGERE.
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