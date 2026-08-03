C'è grande curiosità intorno al Como di Fabregas, che dopo un'annata estremamente positiva sarà chiamato a ripetersi. I comaschi stanno portando avanti un mercato da big; l'oneroso riscatto di Nico Paz ne è l'esempio principale. Ma Cesc sa che avrà bisogno di più pedine per poter competere in campionato e in Champions League. E per farlo avrà bisogno anche di giocatori italiani. Ecco quindi come Gianni Visnadi ha commentato uno scenario che si sta presentando sul mercato: CONTINUA A LEGGERE.