Il "nuovo" Palestra, il mercato schizofrenico dei Viola e la "fortuna" del Milan
Gianni Visnadi ha parlato di mercato e di come si siano rinforzate le principali squadre di Serie A. Dagli acquisti della Fiorentina alla stagione che si gioca il Como. Dalle scelte del Milan ai nuovi talenti. Al giornalista non è sfuggita la prestazione di un giocatore che si è messo in luce contro l'Inter. Ecco di chi sta parlando Visnadi: CONTINUA A LEGGERE.
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