Paolo Ziliani lo dice e scrive da tempo. Vendere Rafa Leao non sarà un'operazione semplice per il Milan. Il giocatore portoghese ha fatto capire di voler salutare Milano per provare una nuova esperienza calcistica. Ma a quale cifra? Di certo non a quelle paventate tempo fa e sbandierate mediaticamente. Lo sottolinea Ziliani in un focus, che chiarisce la situazione in maniera cruda e lucida: CONTINUA A LEGGERE.