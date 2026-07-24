Il giornalista sportivo aveva parlato tempo fa della difficoltà dei rossoneri di cedere il giocatore portoghese

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Inter, sfottò di giocatori e tifosi al Milan: "Se giocava Leao..."

Paolo Ziliani lo dice e scrive da tempo. Vendere Rafa Leao non sarà un'operazione semplice per il Milan. Il giocatore portoghese ha fatto capire di voler salutare Milano per provare una nuova esperienza calcistica. Ma a quale cifra? Di certo non a quelle paventate tempo fa e sbandierate mediaticamente. Lo sottolinea Ziliani in un focus, che chiarisce la situazione in maniera cruda e lucida: CONTINUA A LEGGERE.

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