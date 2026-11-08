VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

Per Fabregas è un test da fare per poter dire a che punto è la sua squadra. Ma Inter-Como è diventata una sfida importante per la squadra lariana e la squadra di Chivu non vuole farsi trovare impreparata. In palio ci sono tre punti importanti per i nerazzurri per restare incollati alla Lazio e alla Roma che hanno vinto entrambi nel fine settimana.

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L'allenatore nerazzurro ritrova Bastoni che era squalificato in Champions e con lui in difesa ci sono Akanji e Carlos Augusto, da esterno sinistro c'è Dimarco. In avanti, in attesa di Lautaro che tornerà dopo la sosta, ci sono Esposito e Thuram. Spence a destra.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 25 Akanji, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 8 Sucic, 14 Bonny, 17 Diouf, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 31 Bisseck, 46 Bovio, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu

COMO (4-2-3-1): 97 Sanchez; 27 Couto, 4 Ramon, 2 Kempf, 3 Valle; 5 Perrone, 6 Milla; 7 Da Cunha, 10 Paz, 20 Baturina; 9 Douvikas. A disposizione: 1 Butez, 22 Vigorito, 8 Caqueret, 13 Dossena, 15 Lahdo, 16 Kaiki, 18 Goldaniga, 21 Ricci, 28 Smolcic, 30 Liberali, 53 Kambwala, 54 Papaccioli, 55 De Paoli. Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Colarossi - Bahri

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Paterna

AVAR: Gariglio