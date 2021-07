Inter, scenario a sorpresa: “Altro arrivo oltre a Nandez, c’è l’idea doppio colpo”

Il nome caldo di queste ore, in casa Inter, è quello di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari

Il nome caldo di queste ore, in casa Inter, è quello di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari. Un calciatore dal sicuro rendimento, in grado di ricoprire più ruoli. In questi anni in Sardegna, infatti, si è messo in mostra sia come mezzala, sia come esterno destro in un 3-5-2. Un eventuale jolly prezioso per i nerazzurri, che però potrebbero non fermarsi qui. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, non è affatto escluso che da Viale della Liberazione, oltre a Nandez, si cerchi di portare a Milano anche un laterale di ruolo. Il primo nome della lista, sostiene la rosea, è sempre quello di Hector Bellerin dell'Arsenal.