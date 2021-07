Nandez, novità che sblocca tutto? “L’Inter ha comunicato al Cagliari che…”

Inter e Cagliari continuano a lavorare per provare a raggiungere un accordo che definisca l'affare per Nahitan Nandez in nerazzurro

Marco Macca

Inter e Cagliari continuano a lavorare per provare a raggiungere un accordo che definisca l'affare per Nahitan Nandez in nerazzurro. Secondo calciomercato.com, il club di Viale della Liberazione avrebbe comunicato al Cagliari la disponibilità, una volta riscattato eventualmente il calciatore dopo il prestito, a riconoscere ai rossoblù un'importante percentuale sulla futura rivendita. Una novità che potrebbe sbloccare definitivamente l'affare:

"Inter e Cagliari non riescono a trovare la quadra, si ragiona e se l’Inter alla fine dovesse prendere il calciatore in prestito per poi riscattarlo, sarebbe disposta a lasciare in favore del Cagliari un'alta percentuale sulla futura rivendita di Nandez. Insomma, le parti continuano ad aggiornarsi, alla ricerca di una soluzione che per adesso non appare ancora vicina", si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)