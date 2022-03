Il Newcastle su Mancini per il 22-23: “Chi gli sta intorno è convinto che…”

Ci sarebbe il milionario Newcastle di PIF su Roberto Mancini in vista della prossima stagione: gli aggiornamenti del Corriere della Sera

"Chi gli sta intorno è convinto che Mancini sia pronto a ripartire e ad allontanare le tentazioni inglesi, soprattutto il Newcastle. I tempi però non sembrano ancora maturi per sciogliere le riserve. Ha chiesto tempo, vuole essere sicuro di trovare dentro di sé l’energia per dare vita a una nuova fase del progetto azzurro, che deve passare dal gioco e dalla valorizzazione dei giovani con tutti i rischi del caso. Altra via non c’è. Mancini ora vuole concentrarsi sul viaggio in Turchia, dove potrebbe giocare Scamacca centravanti e anche Zaniolo avrà un’opportunità. La risposta definitiva sul futuro probabilmente tra giovedì e venerdì della prossima settimana".