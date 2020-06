Né Aubameyang né Cavani. Corsera: “Se Lautaro resta, ecco il nome davanti per l’Inter”

Più passano i giorni e più cresce, in casa Inter, la convinzione che Lautaro Martinez possa restare, nonostante la corte serrata del Barcellona. Ma il reparto d’attacco va comunque rinforzato, come spiega il Corriere della Sera, che svela qual è l’obiettivo del club nerazzurro in caso di permanenza del Toro: “All’Inter sarebbe piaciuto Timo Werner, bomber del Lipsia acquistato dal Chelsea. Ma ora che si è raffreddata l’ipotesi di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, Marotta si è convinto che l’argentino possa rimanere. In quel caso il piano è semplice. Prendere un attaccante esperto e considerando che Cavani è in parola con l’Atletico Madrid e chiede 12 milioni di ingaggio, l’Inter pensa di tornare su Dzeko. La Roma, che ha bisogno di rientrare, potrebbe anche sacrificarlo“.