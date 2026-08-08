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Poche rivoluzioni e tante conferme nei quadri tecnici delle Nazionali Giovanili azzurre, dove l'unica vera novità è rappresentata dall'arrivo di Giovanni Costantino sulla panchina dell'Under 16. In cima alla piramide resta invariata la guida dell'Under 21. Dopo il buon lavoro svolto nella passata stagione - secondo posto in classifica nel Gruppo E delle qualificazioni europee con 21 punti, frutto di sette vittorie, una sconfitta, 25 gol fatti (miglior attacco del girone) e cinque subiti -, Silvio Baldini, che ha anche ricoperto il ruolo di Ct della Nazionale A ad interim in occasione delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, resta al timone.

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Nunziata e Battisti sono confermati alla guida di Under 20 e 15. Favo, Franceschini e Pasqual promossi rispettivamente sulle panchine di Under 19, 18 e 17. Under 14 affidata ancora a Milani. Come detto, l'unico volto nuovo è quello dell'Under 16, affidata a Giovanni Costantino.

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Il tecnco ha iniziato la sua carriera in Finlandia con le giovanili del Futura, allenando successivamente anche la formazione femminile dell'Åland United. In seguito è stato collaboratore tecnico di Marco Rossi nelle esperienze all'Honvéd, in Ungheria, al Dunajská Streda, in Slovacchia, e nella Nazionale ungherese. Da primo allenatore ha guidato l'MTK Budapest in Ungheria, il Casarano in Italia (Serie D), l'Agia Napa a Cipro, l'FCU Craiova in Romania e, più recentemente, il Petrocub Hîncești in Moldova.