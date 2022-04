Promessa Bremer, per lui no Inter a Ginter. C’è una clausola non scritta di…

Gleison Bremer sono i nomi più caldi in vista del mercato estivo dell'Inter. Un colpo che infiammerebbe il popolo nerazzurro

BREMER - "A gennaio abbiamo indirizzato Bremer verso l'Inter, sapevamo che i nerazzurri avevano scartato alcune opzioni, vedi Ginter. Secondo me Bremer è un fenomeno, anche fuori dal campo, visto che ha mostrato riconoscenza e gratitudine verso il Torino, cose rare oggi. Sarebbe potuto andare via a 15-18 milioni, ma ha rinnovato ed è stato un bel gesto. A gennaio ha dato la parola all'Inter, c'è una clausola fittizia e non pubblicizzata per la cessione a 25-30 milioni. Secondo me dovrebbe costare come minimo dai 40 in su. Lui è un muro che fa della continuità la sua arma migliore, non sbaglia una partita. Ha una concentrazione straordinaria, dà sempre tutto. Non so se entreranno delle contropartite, ma la scelta è fatta, così come la staffetta con de Vrij. Ci sono state delle valutazioni, l'Inter ha scelto Bremer. De Vrij non rinnoverà, vedremo se avrà delle richieste dal Tottenham o da altre squadre".