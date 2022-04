Prospettive cambiate in poco tempo per un nome importante: “E l’Inter riflette sulla cessione”

Prospettive cambiate in poco tempo, per un futuro incerto su cui l'Inter riflette con grande attenzione in vista della prossima estate

Prospettive cambiate in poco tempo, per un futuro incerto su cui l'Inter riflette con grande attenzione in vista della prossima estate di mercato. Alexis Sanchez è passato dall'essere titolare in una partita fondamentale come quella di Liverpool (in cui è stato poi escluso) alla panchina. Nelle ultime uscite, Simone Inzaghi gli ha preferito anche Correa. E ora l'addio ai nerazzurri sembra sempre più vicino, come scrive calciomercato.com:

"Prospettive cambiate in poco tempo. Da "leone in gabbia" nella Supercoppa contro la Juve alle ultime panchine in Serie A, passando per l’espulsione contro il Liverpool negli ottavi di Champions, Alexis Sanchez fa riflettere l’Inter. La società valuta e cerca di capire per il futuro. Sanchez è un classe ’88 e guadagna 7 milioni netti a stagione, ma trovare un calciatore dalle stesse qualità sarebbe complicato per i nerazzurri. L’ex Udinese ha giocato finora 1201 minuti in stagione (suddivisi in 31 presenze) e si è rivelato spesso fondamentale per Inzaghi, offrendo imprevedibilità a gara in corso. Il suo contratto scade nel 2023, ma per proseguire il rapporto la partita resta aperta".

