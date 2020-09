Pedullà: “Llorente, sondaggio Inter per fine mercato. Nelle idee di Conte ci sono lui o…”

Uno dei ruoli scoperti e che l’Inter dovrà giocoforza riempire è quello della quarta punta. Antonio Conte ha infatti richiesto un nome affidabile per far rifiatare Romelu Lukaku, che la scorsa stagione non ha avuto un’alternativa di livello. E l’ultimo nome tornato in voga è quello di Fernando Llorente, come conferma anche Alfredo Pedullà: ” Ci sono stati sondaggi indiretti per capire la disponibilità del Napoli di liberare Fernando Llorente. La disponibilità c’è.

Llorente aveva detto no alle proposte di Benevento, Genoa e altri club italiani, ma una chiamata di Conte non lo lascerebbe insensibile anche se ha molto mercato in Bundesliga, Liga e Premier. Conte ha già espresso la sua volontà: vorrebbe uno tra Llorente e Giroud come vice Lukaku, i contatti per Llorente sono già partiti.“, si legge