Mattino – Llorente-Inter più vicini: ieri telefonata del club nerazzurro. Al Napoli andrebbe…

L’Inter insegue una quarta punta che per caratteristiche possa alternarsi a Romelu Lukaku nell’arco delle tante competizioni della stagione alle porte. E l’idea più concreta diventa sempre di più quella che porta a Fernando Llorente che, chiuso al Napoli da Mertens, Petagna e Osimhen, potrebbe presto partire e cambiare aria. A maggior ragione di fronte alla possibilità di ritrovare quell’Antonio Conte che, durante il periodo alla Juventus, seppe esaltarne al meglio le abilità.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante spagnolo avrebbe ricevuto ieri una chiamata dal club nerazzurro, pronto a definire l’affare con il Napoli attraverso un mini indennizzo non appena gli azzurri avranno definito le cessioni di Milik e Koulibaly. Scrive il quotidiano:

“… Younes, Ounas, Malcuit e Llorente sono gli uomini in più, anche da dar via in prestiti all’ultimo secondo. Peccato per Younes che in Val Di Sangro ha mostrato tanto impegno ma numericamente c’è una folla di calciatori e Gattuso non ne vuole più di 26 a disposizione, compresi i tre portieri. Llorente in particolare ha ricevuto ieri una chiamata dall’Inter. Il Napoli pensa a un mini-indennizzo, ma anche in questo caso se ne parlerà con calma dopo aver definito le operazioni Milik e Koulibaly“.

(Fonte: Il Mattino)