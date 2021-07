Perisic, Inter pensa addirittura alla risoluzione. Sostituto? Non solo Alonso: Marotta, 5 nomi

La fascia sinistra è una delle zone di campo maggiormente sotto i riflettori del mercato dell'Inter. Si fanno tanti nomi in ottica nerazzurra

La fascia sinistra è una delle zone di campo maggiormente sotto i riflettori del mercato dell'Inter. Si fanno tanti nomi in ottica nerazzurra. Piste che però, come scrive calciomercato.com, non potranno concretizzarsi finché in Viale della Liberazione non risolveranno la questione legata al futuro di Perisic. Uno stipendio importante, quello dell'esterno croato, che impatta non poco sul bilancio nerazzurro. Ecco perché l'Inter starebbe pensando addirittura alla risoluzione del contratto, in assenza di offerte: