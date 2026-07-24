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ADDIO

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Matteo Darmian ha confermato di voler continuare a giocare e parlato dell'addio al nerazzurro

Che succede in questa strana estate?

«Succede che sto bene e voglio continuare a giocare. Non ho paletti, ascolto e valuto le offerte che arrivano, ma preferirei restare in Italia».

Cosa le hanno lasciato questi anni nerazzurri?

«Tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe e due Champions solo sfiorate, a Istanbul e Monaco: quelle coppe mancate sono i miei rimpianti più grandi. L’Inter mi ha semplicemente cambiato la vita, come uomo e come calciatore. Ad Appiano ho trovato un ambiente straordinario, dove mi sono sentito bene fin dal primo giorno e ho potuto esprimermi al 100%. Questo mi ha permesso di scrivere un pezzettino di una storia incredibile. Mentirei se dicessi che non mi manca: quando sei stato bene in un posto è difficile andare via... Però sono sereno perché so di avere dato tutto (la voce si spezza, ndr )».

Si aspettava una proposta di rinnovo?

«Diciamo che mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in nerazzurro, lo ammetto. La società, però, ha fatto altre valutazioni e le rispetto, ma mi sento ancora un giocatore da Serie A alla mia età».

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