Palacios e Faye sono i nomi che l'Inter starebbe seguendo per regalare a Simone Inzaghi l'ultima pedina mancante in rosa, il braccetto sinistro di difesa. Ecco il punto di Tuttosport:

"Per quanto riguarda il vice-Bastoni, seccamente smentito un interessamento per Morato del Benfica, sono due i nomi buoni. Il primo è quello di Tomas Palacios, argentino classe 2003 nel mirino pure del Lipsia, che è di proprietà del Talleres ma gioca in prestito con l’Indipendiente Rivadavia (il prestito scade il 31 dicembre, mentre il contratto con il Talleres sempre il 31 dicembre, ma del 2025)".