Raul Asensio , difensore classe 2003 del Real Madrid, ha parlato del ritorno di Mourinho e ha spiegato: «Il nuovo progetto di Mourinho? Penso che sia molto stimolante e non vedo l'ora di iniziare. Quando è arrivato a Madrid per la prima volta ero piccolo, ma si è visto come è cambiata la squadra, la competitività che ha introdotto nel club, la passione e la grinta ... Penso che queste siano caratteristiche che mi definiscono come giocatore».