Raul Asensio , difensore classe 2003 del Real Madrid, ha parlato del ritorno di Mourinho e ha spiegato: «Il nuovo progetto di Mourinho? Penso che sia molto stimolante e non vedo l'ora di iniziare. Quando è arrivato a Madrid per la prima volta ero piccolo, ma si è visto come è cambiata la squadra, la competitività che ha introdotto nel club, la passione e la grinta ... Penso che queste siano caratteristiche che mi definiscono come giocatore».
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fcinter1908 calciomercato Raul Asensio: “Mourinho? La prima volta ha cambiato il Real. Accoglieremo chiunque…”
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Raul Asensio: “Mourinho? La prima volta ha cambiato il Real. Accoglieremo chiunque…”
Il difensore classe 2003 del Real ha parlato dell'arrivo di mister José sulla panchina del club spagnolo e ha commentato anche altre notizie di mercato
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«Sono davvero entusiasta di iniziare con lui al timone. Bernardo Silva? È molto, molto bravo, sarebbe una vera spinta per la squadra . Accoglieremo a braccia aperte chiunque arrivi e siamo sicuri che il progetto su cui stanno lavorando sia incredibile», ha aggiunto il calciatore sulle novità di mercato del club merengues che presto accoglierà pure Dumfries tra le sue fila.
(Fonte: El Desmarque)
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