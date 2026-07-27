Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ora che è ufficialmente decaduta la candidatura di Pirlo come prossimo commissario tecnico dell'Italia, si vagliano altre ipotesi. L'edizione odierna di Repubblica parla di Mancini e Conte, ma non esclude una grossa sorpresa:

Getty Images

"E' l’occasione, per gli altri candidati, di bussare di nuovo alla porta della Federcalcio. La via del ritorno di Roberto Mancini può allora materializzarsi. Ha parlato anche lui con Malagò, un disgelo che ha prodotto un chiarimento tra i due. Se Maldini si dimetterà, il presidente sarà libero di trattare con l’ex ct".

Getty Images

"Oppure con Antonio Conte, cavallo di battaglia dei club di Serie A. Proprio i due nomi su cui Paolo aveva messo il veto. C’è anche una terza via – Raffaele Palladino – che potrebbe congelare le crepe. Ma il Club Italia a tre teste rischia di essere ghigliottinato ancora prima di poterci riflettere".

(Fonte: La Repubblica)