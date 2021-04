Rivoluzione Inter: 2 addii certi. “E 4 cessioni per arrivare a questi rinforzi”

Il Giorno spiega le mosse di mercato dell'Inter: considerato il budget ridotto, sarà necessario cedere diversi nomi

Non sarà semplice, per l'Inter come per le altre squadre, operare sul mercato in tempi così duri a livello economico. Ma la dirigenza del club nerazzurro è attualmente al lavoro per rafforzare l'organico a disposizione di Antonio Conte e renderlo ancor più competitivo per il prossimo anno. Servono però, come scrive Il Giorno, diverse cessioni: "Non è da escludere la possibilità che si vada nuovamente verso un mercato dal budget contenuto, in cui sarà fondamentale cedere i vari Joao Mario, Dalbert, Nainggolan, magari anche Vidal. Quasi certamente saluteranno, per terminato contratto, sia Kolarov che Young. Ranocchia è da valutare, D'Ambrosio rinnoverà. Dovrebbero arrivare una quarta punta, un esterno sinistro e forse un difensore".