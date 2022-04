Romano: “Rinnovi Inter, le situazioni per Perisic e Handanovic. Su Pjanic mi risulta…”

Dai rinnovi di Samir Handanovic e Ivan Perisic all’ipotesi Miralem Pjanic per il centrocampo: le novità sul mercato dell'Inter

Dai rinnovi di Samir Handanovic e Ivan Perisic all’ipotesi Miralem Pjanic per il centrocampo. Così Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale, è intervenuto sulle strategie dell’Inter: “Pjanic come vice Brozovic? Arriverà un vice Brozo, il nome di Pjanic è circolato, ma non mi risulta. Anche per questioni di ingaggio, lui è al Besiktas ma di proprietà del Barcellona e con un contratto importante, da Barça.

La questione Handanovic va chiarita. L’Inter vuole essere sicura sul pacchetto portieri. Dovesse andare via Samir, la società prenderà un altro secondo. L’Inter sta già pensando ad eventuali candidati, ma c’è ancora strada per trattenerlo. Il primo tecnicamente sarà Onana dall’anno prossimo”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).