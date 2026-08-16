Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui La scelta si rivelò vincente, ma tutti ebbero dubbi al momento della cessione di Zlatan Ibrahimovic dall'Inter al Barcellona. Jose Mourinho, nella sua intervista concessa a Netflix, è tornato a parlare di quell'operazione.

In Europa serve qualcosa di diverso: devi salire di livello, è quella la sfida più grande. Per vincerla devi avere tutto e noi nel 2008-09 non l'avevamo. Ibra al Barça? Perdere il nostro giocatore più importante fu un duro colpo: uno dei miei assistenti in lacrime disse "senza di lui siamo morti".

Screen Netflix 'Mourinho'

Sapevamo cosa ci serviva: una squadra veloce e un giocatore creativo. Moratti fu incredibile in quella trattativa: invece di cedere Ibra solo per soldi, portò a casa quelli ed Eto'o. La sconfitta è solo l'inizio di un percorso vittorioso: perdere con lo United è stato l'inizio del percorso. Il mio compito all'Inter non era ancora finito".