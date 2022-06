In Cile – Sanchez via dall’Inter: spunta il Marsiglia ma c’è un ostacolo

Secondo quanto riportato da TNT Sports, l'Olympique Marsiglia vorrebbe regalare al tecnico Sampaoli proprio Sanchez, che ha vinto la Copa America nel 2015 proprio con Sampaoli in panchina. Sette anni dopo, il tecnico e Alexis potrebbero incrociarsi nuovamente. "L'unico ostacolo? L'alto stipendio del cileno. Sanchez guadagna 6,5 mln netti a stagione in Italia mentre il giocatore che guadagna di più al Marsiglia è Milik con 4,77 mln di euro annui", spiega TNT Sports.

Sanchez ha un'offerta anche del Galatasaray, una proposta di tre anni anche se non scalda il giocatore per via del fatto che il club turco non giocherà la prossima Champions.