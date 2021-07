Scanziani: “Fossi Lukaku forse andrei al Chelsea per guadagnare di più e vincere la Champions”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Scanziani, ex calciatore dell'Inter, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro

"E' riuscito a trovare l'ambiente giusto, dove non considera solo i soldi ma i compagni, gli amici, la gioia di giocare in questo campionato e in questa squadra. Non sono d'accordo personalmente, bisogna andare dove ti offrono di più, lo dico per esperienza.

"Nel nostro campionato ha dimostrato di avere una qualità incredibile, sia in fase realizzativa che in fase difensiva. E' chiaro che se dovesse arrivare qualcuno con soldi pesanti ci penserei su. La carriera non è così lunga, se c'è la possibilità di andare a fare la Champions da protagonista devi sfruttare l'occasione".

"Ha ancora 4-5 anni di livello. Se riesce a dare quello che ha dato quest'anno, può vincere ancora la classifica marcatori. Vincere lo Scudetto e la Champions dipende anche dai compagni. Fossi in lui prenderei in considerazione oltre all'aspetto economico la voglia di essere ancor più competitivo a livello europeo. Io non so se l'Inter è a livello per competere in alto in Europa, fossi in Lukaku ci penserei ad andare via".