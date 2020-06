Inter, primi dubbi sul riscatto di Sensi? TMW: “E’ quasi sicuro che Marotta chiederà…”

Stefano Sensi è stato protagonista di una stagione sicuramente sfortunata. I tanti infortuni ne hanno inevitabilmente compromesso il rendimento: i primi mesi in nerazzurro sono stati fantastici, ma poi il giocatore si è fermato senza più riprendersi definitivamente. E secondo TuttoMercatoWeb, ora il suo riscatto potrebbe essere in bilico: “I 20 milioni di euro che i nerazzurri dovrebbero versare rischiano di essere una valutazione esagerata per chi ha molti centrocampisti sul groppone e l’intenzione di affondare il colpo anche per Sandro Tonali.

Certamente ci sarà un accordo fra le parti per allungare la permanenza fino alla fine dell’Europa League, ma è quasi altrettanto sicuro che l’Inter chiederà un sostanziale sconto al Sassuolo. In questo senso l’infortunio di oggi non aiuta gli emiliani a mantenere il punto. A prescindere i contatti per il riscatto sono datati, qualche dubbio che l’Inter non voglia riscattare Sensi è già venuto a galla”, si legge.