Setien: “Non penso ad eventuali cessioni. Vidal? Ragazzo straordinario, sorpreso da…”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato così di Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter fino a qualche settimana fa: “È un ragazzo straordinario come la maggior parte della squadra. Siamo rimasti sorpresi da quanto siano ricettivi questi giocatori. Hanno cercato di fare sul campo tutto ciò di cui abbiamo parlato. Arturo ha messo la massima volontà nel fare le cose. Se penso alle uscite? Sono tutti al cento per cento e valgono tanto per me: non ci penso”.

(AS)