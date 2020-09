Sky – Dialogo diretto Skriniar-Tottenham: la richiesta dell’Inter è chiara. Ranocchia…

In questi giorni in casa Inter l’attenzione è rivolta soprattutto sul mercato in uscita. Secondo quanto riporta Sky Sport, per quanto riguarda Candreva è solo questione di tempo prima che arrivi la firma con la Sampdoria, nelle casse nerazzurre entreranno 2,5 milioni che poi verranno girati al Parma per Darmian. È chiara la situazione di Andrea Ranocchia, c’è già l’accordo tra Inter e Genoa, ma non c’è ancora il via libera definitivo da parte del giocatore che si è preso qualche giorno.

Nel frattempo Skriniar ha avuto un dialogo diretto con il Tottenham dopo l’incontro di due giorni fa tra gli intermediari che stanno curando l’operazione e gli agenti del giocatore su cui si è ottenuto l’apertura a trattare. Il Tottenham non ha fatto una vera e propria offerta ufficiale, non c’è una cifra sul tavolo ma il club nerazzurro ha fatto capire che la richiesta è di 60 milioni, si può scendere al massimo a 50 più bonus.

(Sky Sport)